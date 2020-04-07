16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
При встречном ДТП под Кинелем один человек погиб, двое госпитализированы В Самаре сошел с рельсов трамвай Недалеко от Отрадного пьяный водитель мотороллера с пассажиркой опрокинулся в кювет На Красноглинском шоссе в ДТП пострадали два водителя, не поделившие дорогу Ночью в Тольятти погиб водитель врезавшегося в столб автомобиля

ДТП Происшествия

При встречном ДТП под Кинелем один человек погиб, двое госпитализированы

САМАРА. 7 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 33
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 6 апреля, в Кинельском районе на трассе "Самара-Бугуруслан" произошло встречное столкновение автомобилей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительным данным полицейских, в пути, между 49 и 50 км трассы 43-летний водитель Lada 211540 выехал на встречную полосу и столкнулся там со встречным автомобилем Lada Largus.

В результате ДТП пострадал водитель и пассажирка автомобиля Lada 211540. Женщина скончалась от травм дот приезда "скорой", а мужчина госпитализирован в отделение реанимации. Также пострадал водитель Lada Largus, которого госпитализировали в отделение хирургии.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области отмечают, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3