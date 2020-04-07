При встречном ДТП под Кинелем один человек погиб, двое госпитализированы

В понедельник, 6 апреля, в Кинельском районе на трассе "Самара-Бугуруслан" произошло встречное столкновение автомобилей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в пути, между 49 и 50 км трассы 43-летний водитель Lada 211540 выехал на встречную полосу и столкнулся там со встречным автомобилем Lada Largus.

В результате ДТП пострадал водитель и пассажирка автомобиля Lada 211540. Женщина скончалась от травм дот приезда "скорой", а мужчина госпитализирован в отделение реанимации. Также пострадал водитель Lada Largus, которого госпитализировали в отделение хирургии.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области отмечают, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.