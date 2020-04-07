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ДТП Происшествия

На ул. Антонова-Овсеенко опрокинулась легковушка

САМАРА. 7 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 6 апреля, в 23:30, в Советском районе Самары участником ДТП стал 40-летний водитель Lada-2114, ехавший по ул. Антонова-Овсеенко в направлении ул. 22 Партсъезда. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительным данным, в районе дома № 101 по ул. Антонова-Овсеенко автомобилист выехал на встречную полосу и врезался в металлическое ограждение. После удара машина опрокинулась.

Водитель пострадал, его доставили на "скорой" в больницу и госпитализировали.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. По факту случившегося ведется проверка, по окончании которой будет принято соответствующее решение.

Гид потребителя

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