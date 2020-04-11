В центре Кинель-Черкасс женщина пострадала в ДТП

В пятницу, 10 апреля, в 18:00 дорожная авария произошла на территории Кинель-Черкасского района, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным сотрудников ГИБДД, 43-летняя женщина за рулем Opel при начале движения от дома по ул. Ленинская с.Кинель-Черкассы не убедилась в безопасности, выехала на проезжую часть, где совершила столкновение с Lada Kalina под управлением 47-летнего водителя.

В результате ДТП женщина-водитель пострадала и была доставлена на скорой помощи в больницу. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водители транспортных средств находились в трезвом состоянии.

По факту случившегося сотрудники полиции проведут проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.