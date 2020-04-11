16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Красноармейском районе легковушка слетела с дороги в кювет В центре Кинель-Черкасс женщина пострадала в ДТП Мужчина попал под грузовик на трассе "Самара - Волгоград" В Похвистневе полицейские задержали водителя, врезавшегося в продуктовый магазин На трассе "Самара - Бугуруслан" водитель иномарки при обгоне сбил насмерть пешехода

ДТП Происшествия

В центре Кинель-Черкасс женщина пострадала в ДТП

КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССЫ. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 25
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 10 апреля, в 18:00 дорожная авария произошла на территории Кинель-Черкасского района, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: 63.мвд.рф

По предварительным данным сотрудников ГИБДД, 43-летняя женщина за рулем Opel при начале движения от дома по ул. Ленинская с.Кинель-Черкассы не убедилась в безопасности, выехала на проезжую часть, где совершила столкновение с Lada Kalina под управлением 47-летнего водителя.

В результате ДТП женщина-водитель пострадала и была доставлена на скорой помощи в больницу. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водители транспортных средств находились в трезвом состоянии.

По факту случившегося сотрудники полиции проведут проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3