В Красноармейском районе легковушка слетела с дороги в кювет

В пятницу, 10 апреля, в 18:20 в Красноармейском районе автомобиль опрокинулся в кювет, пострадала женщина-водитель, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным сотрудников ГИБДД, 35-летняя женщина-водитель Kia на автодороге "Самара-Волгоград-Куйбышевский-Встречный" не справилась с управлением на повороте. Автомобиль съехал с дороги в правый кювет и опрокинулся.

В результате ДТП пострадавшая самостоятельно обратилась за медицинской помощью в больницу. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель находилась в трезвом состоянии.

По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку.