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ДТП Происшествия

В Красноармейском районе легковушка слетела с дороги в кювет

САМАРА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 10 апреля, в 18:20 в Красноармейском районе автомобиль опрокинулся в кювет, пострадала женщина-водитель, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: 63.мвд.рф

По предварительным данным сотрудников ГИБДД, 35-летняя женщина-водитель Kia на автодороге "Самара-Волгоград-Куйбышевский-Встречный" не справилась с управлением на повороте. Автомобиль съехал с дороги в правый кювет и опрокинулся.

В результате ДТП пострадавшая самостоятельно обратилась за медицинской помощью в больницу. По  данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель находилась в трезвом состоянии.

По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку.

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