В Самаре иномарка сбила пешехода, шедшего на "красный

В минувшее воскресенье, 12 апреля, на ул. Георгия Димитрова под колеса автомобиля попал пешеход, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В 02:20 44-летний водитель Hyundai сбил мужчину, шедшего по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В результате происшедшего пешеход получил травмы и был госпитализирован.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель иномарки был трезв. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.