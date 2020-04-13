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ДТП Происшествия

В Самаре иномарка сбила пешехода, шедшего на "красный

САМАРА. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В минувшее воскресенье, 12 апреля, на ул. Георгия Димитрова под колеса автомобиля попал пешеход, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В 02:20 44-летний водитель Hyundai сбил мужчину, шедшего по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В результате происшедшего пешеход получил травмы и был госпитализирован. 

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель иномарки был трезв. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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