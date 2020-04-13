Одну из столкнувшихся под Безенчуком легковушек вынесло в кювет

В понедельник, 13 апреля, в 9:35 в Безенчукском районе на 57 км трассы "Самара-Волгоград", по предварительным данным автоинспекторов, водитель автомобиля Lada Priora при развороте не предоставил преимущество в движении попутному автомобилю ВАЗ-21103 и столкнулся с ним, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
В результате удара кузова машин деформировались. Автомобиль Lada Proira вынесло с проезжей части на обочину, а вторая легковушка осталась на дороге.
В областной полиции уточняют, что при ДТП никто не пострадал и призывают участников движения соблюдать ПДД.