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ДТП Происшествия

Одну из столкнувшихся под Безенчуком легковушек вынесло в кювет

БЕЗЕНЧУК. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 13 апреля, в 9:35 в Безенчукском районе на 57 км трассы "Самара-Волгоград", по предварительным данным автоинспекторов, водитель автомобиля Lada Priora при развороте не предоставил преимущество в движении попутному автомобилю ВАЗ-21103 и столкнулся с ним, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В результате удара кузова машин деформировались. Автомобиль Lada Proira вынесло с проезжей части на обочину, а вторая легковушка осталась на дороге.

В областной полиции уточняют, что при ДТП никто не пострадал и призывают участников движения соблюдать ПДД.

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