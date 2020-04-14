В Сызрани водитель Lada Kalina сбил женщину, переходившую дорогу в неположенном месте

В понедельник, 13 апреля, в Сызрани под колеса автомобиля попала женщина, пренебрегшая ПДД, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что в 09:50 69-летний водитель Lada Kalina, двигаясь по Ульяновскому шоссе, совершил наезд на 65-летнюю женщину которая переходила проезжую часть в неустановленном месте при наличии в зоне видимости пешеходного перехода.

В результате происшедшего пешеход получила травмы и была госпитализирована.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель транспортного средства находился в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники полиции проведут проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.