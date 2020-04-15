При встречном столкновении двух легковушек в Новокуйбышевске погибли оба водителя

Во вторник 14 апреля, в Новокуйбышевске на трассе "Самара-Волгоград № 2 произошло ДТП в результате которого погибли два человека, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии полицейских, в восьмом часу вечера 38-летний водитель автомобиля Lada Granta при обгоне между 4 и 5 км трассы выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ-2112 под управлением 23-летнего водителя.

В результате ДТП оба водителя от полученных травм скончались на месте.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.