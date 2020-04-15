В Самаре водитель иномарки протаранил стоявшую машину, один человек пострадал

Во вторник, 14 апреля, в Самаре 32-летний водитель автомобиля Toyota Camry в 21:25 на Московском шоссе врезался в стоящий на проезжей части без знака аварийной остановки автомобиль Shevrolet Niva, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В результате ДТП водитель отечественной машины получил телесные повреждения и был госпитализирован в лечебное учреждение.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, после ДТП водитель автомобиля Toyota Camry отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка, по окончании которой будет принято соответствующее решение, сообщает пресс-служба облГлавка.