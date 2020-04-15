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ДТП Происшествия

В Самаре водитель иномарки протаранил стоявшую машину, один человек пострадал

САМАРА. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 14 апреля, в Самаре 32-летний водитель автомобиля Toyota Camry в 21:25 на Московском шоссе врезался в стоящий на проезжей части без знака аварийной остановки автомобиль Shevrolet Niva, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В результате ДТП водитель отечественной машины получил телесные повреждения и был госпитализирован в лечебное учреждение.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, после ДТП водитель автомобиля Toyota Camry отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка, по окончании которой будет принято соответствующее решение, сообщает пресс-служба облГлавка. 

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