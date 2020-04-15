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ДТП Происшествия

В ДТП на пр. Металлургов в Самаре пострадали мужчина и ребенок

САМАРА. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 14 апреля, в Самаре в 21:10 на пр. Металлургов 51-летний водитель автомобиля Kia Speсtra, спровоцировал аварию, в которой пострадали два человека, об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительной версии стражей порядка, напротив дома 67 по пр. Металлургов он врезался в стоящий на запрещающий сигнал светофора автомобилем Chery А13 под управлением 39-летней женщины.

В результате ДТП телесные повреждения получили водитель автомобиля Kla, которого госпитализировали и 10-летний пассажир автомобиля Chery, ему назначено амбулаторное лечение.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области уточняют, что сейчас по факту ДТП проводится проверка, по окончании которой будет принято соответствующее решение.

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