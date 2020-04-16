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ДТП Происшествия

В Октябрьске женщина за рулем ВАЗа врезалась на легковушке в дерево

ОКТЯБРЬСК. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 15 апреля, в Октябрьске в 8:00 31-летняя женщина на автомобиле ВАЗ-21723 на ул. Батракская врезалась в дерево, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, это произошло потому, что она не выбрала скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением, не справилась с управлением, в результате чего машину занесло и она врезалась в дерево.

После ДТП женщина самостоятельно обратилась в лечебное учреждение и ей было назначено амбулаторное лечение.

Сейчас полицейские проводят по факту ДТП проверку, по окончании которой будет принято соответствующее решение.

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