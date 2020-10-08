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ДТП Происшествия

На трассе М-5 в Тольятти водитель фуры сбил насмерть пешехода

ТОЛЬЯТТИ. 8 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 7 октября, в Тольятти в 22:20 46-летний водитель автомобиля Mercedes с полуприцепом на 976 км трассы М-5 сбил пешехода, который находился на проезжей части без цели ее перехода, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В результате пешеход получил травмы, не совместимые с жизнью.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что сейчас по факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение и призывают участников движения соблюдать ПДД.

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