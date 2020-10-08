В Кинель-Черкасском районе Lada съехала в кювет, пострадала водитель

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В среду, 7 октября, в 07:30 на автодороге "Самара-Бугуруслан-Березняки" в Кинель-Черкасском районе автомобиль Lada съехал в кювет и перевернулся, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области