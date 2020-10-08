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ДТП Происшествия

В Кинель-Черкасском районе Lada съехала в кювет, пострадала водитель

КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССЫ. 8 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 7 октября, в 07:30 на автодороге "Самара-Бугуруслан-Березняки" в Кинель-Черкасском районе автомобиль Lada съехал в кювет и перевернулся, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Из собранных правоохранителями материалов следует, что 44-летняя водитель легковушки не справилась с управлением.

В результате происшедшего женщина получила травмы и была госпитализирована.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель находился в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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