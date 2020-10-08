В Самаре "десятка" сбила велосипедиста

В среду, 7 октября, в 15:00 на ул. Невская в Самаре автомобиль ВАЗ-21101 совершил наезд на велосипедиста, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Из собранных полицейскими материалов следует, что 28-летний велосипедист пересекал нерегулируемый пешеходный переход не спешившись.
В результате происшедшего велосипедист получил травмы, ему назначено амбулаторное лечение.
По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель находился в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.