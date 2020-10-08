В Самаре "десятка" сбила велосипедиста

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В среду, 7 октября, в 15:00 на ул. Невская в Самаре автомобиль ВАЗ-21101 совершил наезд на велосипедиста, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области