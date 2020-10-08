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ДТП Происшествия

В Самаре "десятка" сбила велосипедиста

САМАРА. 8 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 7 октября, в 15:00 на ул. Невская в Самаре автомобиль ВАЗ-21101 совершил наезд на велосипедиста, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Из собранных полицейскими материалов следует, что 28-летний велосипедист пересекал нерегулируемый пешеходный переход не спешившись.

В результате происшедшего велосипедист получил травмы, ему назначено амбулаторное лечение.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель находился в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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