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ДТП Происшествия

В Сызрани водитель автобуса сбил подростка на пешеходном переходе

СЫЗРАНЬ. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сызрани в четверг, 8 октября, в 18:20 62- летний водитель автобуса ПАЗ, направляясь без пассажиров в гараж, в районе дома № 90 по ул. Урицкого на регулируемом перекрестке при повороте налево совершил наезд на 15-летнего пешехода, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

После ДТП девочка самостоятельно обратилась в лечебное учреждение, где после обследования ей назначено амбулаторное лечение.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель находился в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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