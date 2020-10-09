В Сызрани водитель автобуса сбил подростка на пешеходном переходе

В Сызрани в четверг, 8 октября, в 18:20 62- летний водитель автобуса ПАЗ, направляясь без пассажиров в гараж, в районе дома № 90 по ул. Урицкого на регулируемом перекрестке при повороте налево совершил наезд на 15-летнего пешехода, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
После ДТП девочка самостоятельно обратилась в лечебное учреждение, где после обследования ей назначено амбулаторное лечение.
По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель находился в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.