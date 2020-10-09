В Сызрани водитель автобуса сбил подростка на пешеходном переходе

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В Сызрани в четверг, 8 октября, в 18:20 62- летний водитель автобуса ПАЗ, направляясь без пассажиров в гараж, в районе дома № 90 по ул. Урицкого на регулируемом перекрестке при повороте налево совершил наезд на 15-летнего пешехода, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области