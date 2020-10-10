В Самаре Lada Granta сбила двух пешеходов

В пятницу, 9 октября, на бульваре Финютина автомобиль Lada Granta сбил двух пешеходов, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По данным сотрудников ГИБДД, в 23:15 33-летний водитель легковушки напротив дома №29 не пропустил женщин, пересекавших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате происшедшего пешеходы получили травмы. Женщины 30 и 22 лет доставлены в больницу и госпитализированы.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель находился в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.