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ДТП Происшествия

В Самаре Lada Granta сбила двух пешеходов

САМАРА. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 9 октября, на бульваре Финютина автомобиль Lada Granta сбил двух пешеходов, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По данным сотрудников ГИБДД, в 23:15 33-летний водитель легковушки напротив дома №29 не пропустил женщин, пересекавших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате происшедшего пешеходы получили травмы. Женщины 30 и 22 лет доставлены в больницу и госпитализированы.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель находился в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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