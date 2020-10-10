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ДТП Происшествия

В Похвистневском районе Lada Granta не пропустила Toyota, водитель иномарки отказался от медосвидетельствования

ПОХВИСТНЕВО. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 9 октября, в Похвистневском районе на ул. Ибряйкинская столкнулись Lada Granta и Toyota Corolla, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По данным ГИБДД, в 10:20 72-летний водитель отечественной легковушки при совершении маневра поворота налево не уступил дорогу иномарке, ехавшей по "главной".

В результате происшедшего две пассажирки Lada были доставлены в больницу. Во время сбора материала по ДТП, инспекторы выявили признаки опьянения у водителя иностранного автомобиля, но на требование сотрудников полиции пройти медицинское освидетельствование, мужчина ответил отказом.

В отношении нарушителей проводятся проверки, по результатам которых будут приняты процессуальные решения.

Гид потребителя

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