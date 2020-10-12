На 6 просеке в Самаре опрокинулся грузовик

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В воскресенье, 11 октября, в Самаре в 17:00 на 6 просеке перевернулся грузовик, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области