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ДТП Происшествия

На 6 просеке в Самаре опрокинулся грузовик

САМАРА. 12 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 11 октября, в Самаре в 17:00 на 6 просеке перевернулся грузовик, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительным данным полицейских, 61-летний водитель грузовика Маз неправильно выбрал скоростной режим, нарушив п. 10.1 ПДД РФ, в результате чего грузовик опрокинулся.

При ДТП водитель получил телесные повреждения. Его доставили на "скорой" в лечебное учреждение и госпитализировали.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.

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