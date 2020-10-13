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ДТП Происшествия

В Новокуйбышевске "десятка" врезалась в шлагбаум

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 13 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 12 октября, в 10:30 в Новокуйбышевске 19-летняя водитель автомобиля ВАЗ-21104, врезалась в шлагбаум напротив дома № 9 по ул. Производственная, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительной версии полицейских, ДТП произошло потому, что девушка нарушила правила расположения транспортного средства на проезжей части.

В областной полиции так же сообщают, что после происшедшего водитель легковушки самостоятельно обратилась в лечебное учреждение и была госпитализирована.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка по окончании которой будет принято процессуальное решение.

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