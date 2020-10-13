В Новокуйбышевске "десятка" врезалась в шлагбаум

В понедельник, 12 октября, в 10:30 в Новокуйбышевске 19-летняя водитель автомобиля ВАЗ-21104, врезалась в шлагбаум напротив дома № 9 по ул. Производственная, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии полицейских, ДТП произошло потому, что девушка нарушила правила расположения транспортного средства на проезжей части.

В областной полиции так же сообщают, что после происшедшего водитель легковушки самостоятельно обратилась в лечебное учреждение и была госпитализирована.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка по окончании которой будет принято процессуальное решение.