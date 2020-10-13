В Сызранском районе под колесами иномарки погибла женщина

Во вторник, 13 октября, около 07:00 на 4 км автодороги "Урал-Усинское-Пионерский" автомобиль Audi насмерть сбил 44-летнюю женщину-пешехода, сообщили в ОГИБДД "Сызранское".

Сейчас сотрудники Сызранской Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП. По предварительным данным полицейских, в момент аварии женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Полицейские так же напоминают, что водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан снизить скорость или остановиться перед переходом, чтобы пропустить пешеходов, переходящих проезжую часть или вступивших на нее для осуществления перехода.

Пешеходы в свою очередь, должны соблюдать меры личной безопасности и помнить, что на нерегулируемых пешеходных переходах можно выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен.