В Самаре не поделили дорогу трамвай и автобус

В понедельник, 12 октября, в Самаре столкнулись трамвай и автобус "ЛИАЗ", сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что в 17:00 48-летний водитель трамвая двигался по 4-му проезду, проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автобусом.

В результате ДТП получила травмы 31-летняя пассажирка автобуса. После оказания медицинской помощи она отпущена домой.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водители находились в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.