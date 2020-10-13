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ДТП Происшествия

В Самаре не поделили дорогу трамвай и автобус

САМАРА. 13 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 12 октября, в Самаре столкнулись трамвай и автобус "ЛИАЗ", сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что в 17:00 48-летний водитель трамвая двигался по 4-му проезду, проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автобусом.

В результате ДТП получила травмы 31-летняя пассажирка автобуса. После оказания медицинской помощи она отпущена домой.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водители находились в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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