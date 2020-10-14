В Приволжском районе Lada съехала в кювет и перевернулась

Во вторник, 13 октября, в Приволжском районе пострадал водитель автомобиля Lada Kalina, съехавший в кювет, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что в 12:00 65-летний водитель легковушки двигался по автодороге "Осинки-Приволжье". В пути следования он не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся.

В результате ДТП водитель получил травмы и был госпитализирован.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.