16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В ДТП на Пугачевском тракте в Самаре погиб мотоциклист На трассе под Тольятти погиб водитель врезавшейся в бетонный блок легковушки В Самаре госпитализирована пассажирка одной из столкнувшихся на ул. Фасадной легковушек В Тольятти водитель иномарки сбила на переходе двух женщин В ДТП с тремя машинами на ул. Буянова в Самаре пострадал один человек

ДТП Происшествия

В Приволжском районе Lada съехала в кювет и перевернулась

ПРИВОЛЖЬЕ. 14 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 142
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 13 октября, в Приволжском районе пострадал водитель автомобиля Lada Kalina, съехавший в кювет, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что в 12:00 65-летний водитель легковушки двигался по автодороге "Осинки-Приволжье". В пути следования он не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся.

В результате ДТП водитель получил травмы и был госпитализирован.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1