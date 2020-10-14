В ДТП с тремя машинами на ул. Буянова в Самаре пострадал один человек

Во вторник, 13 октября, в Ленинском районе Самары при столкновении трех автомобилей пострадал человек, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в 15:40 на ул. Буянова в районе дома № 91 59-летняя водитель автомобиля Hyundai Creta нарушила правила проезда перекрестка неравнозначных дорог (п. 13.9 ПДД РФ) и столкнулась с Volkswagen Jetta, который в свою очередь ударил Hyundai Solaris.

В результате происшедшего травмы получил 31-летний водитель Volkswagen. Его доставили на "скорой" в лечебное учреждение и назначили амбулаторное лечение.

По факту ДТП полицейскими проводится проверка, обстоятельства случившегося устанавливаются.