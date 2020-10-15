16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Кинельском районе КамАЗ опрокинулся в кювет В Тольятти "семерка" сбила велосипедиста В Куйбышевском районе не разъехались Kia Rio и "Газель", есть пострадавший Погибший в ДТП в Самаре мотоциклист не имел прав В массовом ДТП под Тольятти пострадали три человека и загорелся автомобиль

ДТП Происшествия

В Кинельском районе КамАЗ опрокинулся в кювет

КИНЕЛЬ. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 106
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 14 октября, в 11:00 в Кинельском районе съехал в кювет и перевернулся автомобиль КамАЗ, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, ДТП произошло на автодороге "Кинель — Богатое — Спиридоновка — Домашка — "Самара-Оренбург" по причине того, что 58-летний водитель грузовика не справился с управлением.

В результате происшедшего мужчина получил травмы, ему назначено амбулаторное лечение.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель находился в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1