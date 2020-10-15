В Кинельском районе КамАЗ опрокинулся в кювет

В среду, 14 октября, в 11:00 в Кинельском районе съехал в кювет и перевернулся автомобиль КамАЗ, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, ДТП произошло на автодороге "Кинель — Богатое — Спиридоновка — Домашка — "Самара-Оренбург" по причине того, что 58-летний водитель грузовика не справился с управлением.

В результате происшедшего мужчина получил травмы, ему назначено амбулаторное лечение.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель находился в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.