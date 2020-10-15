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Транспорт и связь Экономика и бизнес

15 млн клиентов переставили SIM-карты Tele2 в главный слот

САМАРА. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2 с помощью технологии big data проанализировала число клиентов оператора, которые переставили SIM-карту оператора в основной слот своих смартфонов. Оценка показала, что за январь–август 2020 года это сделали почти 15 млн абонентов России, что составляет 34% от общей базы оператора по итогам 2019 года.

Фото: предоставлено Tele2

Почти 15 млн клиентов, которые ранее пользовались SIM Tele2 как дополнительной, убедились в высоком качестве услуг оператора и сделали карту основной. Среднемесячное потребление интернета на пользователя по России после перестановки SIM-карты в первый слот смартфона выросло на 43%, количество выговоренных минут — на 31%. Data scientists Tele2 провели анализ за восемь месяцев этого года, при этом для объективности оценок учитывались уникальные пользователи в пределах каждого месяца.

Наибольшее число клиентов Tele2, которые начали пользоваться SIM-картой оператора как основной, живут в Москве — более 10% перестановок за период анализа было зафиксировано в столице. В топ-20 регионов по числу абонентов также вошла Самарская область. Лидерами по России стали Санкт-Петербург и Ленинградская область, Челябинская, Нижегородская и Кемеровская области.

Перестановки достигли пика в феврале и апреле — за эти периоды 28,6% клиентов перенесли SIM-карты оператора в основной слот своих устройств. Это может быть связано с выгодными предложениями на покупку смартфонов в салонах связи Tele2 в январе и марте.

В Самарской области клиенты Tele2, которые начали пользоваться SIM-картой оператора в качестве основной, это мужчины и женщины от 37 до 42 лет. Они не отдают предпочтение одному виду услуг, а пользуются всеми возможностями в комплексе. Объем скачанного интернет-трафика вырос в среднем на 43% в месяц, продолжительность звонков — на 33%.

Чаще всего на Tele2 переходили обладатели гаджетов от Honor и Xiaomi. Владельцы устройств этих марок сделали 37% перестановок карт от общего числа абонентов, выбравших Tele2 основой SIM в этом году. Самыми популярными моделями смартфонов стали Honor 7S, Xiaomi Redmi 6А.

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