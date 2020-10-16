В Кинель-Черкасском районе иномарка сбила ребенка

В четверг, 15 октября, в Кинель-Черкасском районе автомобиль Renault сбил восьмилетнего пешехода, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что ДТП произошло в 14:45 на автодороге "Самара- Бугуруслан-Кинель-Черкассы", когда мальчик переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному пешеходу.

В результате ребенок получил травмы и был госпитализирован.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии 42-летняя водитель находилась в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.