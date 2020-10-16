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ДТП Происшествия

В Кинель-Черкасском районе иномарка сбила ребенка

КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССЫ. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 15 октября, в Кинель-Черкасском районе автомобиль Renault сбил восьмилетнего пешехода, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что ДТП произошло в 14:45 на автодороге "Самара- Бугуруслан-Кинель-Черкассы", когда мальчик переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному пешеходу.

В результате ребенок получил травмы и был госпитализирован.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии 42-летняя водитель находилась в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Гид потребителя

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