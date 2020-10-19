Четыре человека пострадали при столкновении Lada Granta и Lada Priora в Самарской области

В воскресенье, 18 октября, в Безенчукском районе Самарской области в ДТП пострадали четыре человека.

В 15:20 34-летняя водитель Lada Granta на 57 км трассы Самара — Волгоград не уступила дорогу и столкнулась с Lada Priora под управлением 23-летнего парня. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В аварии пострадали четыре человека. 64-летнюю пассажирку Lada Granta и 28-летнего пассажира Lada Priora госпитализировали. Женщине, управлявшей Lada Granta, и 21-летнему пассажиру Lada Priora госпитализация не потребовалась.