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ДТП Происшествия

Четыре человека пострадали при столкновении Lada Granta и Lada Priora в Самарской области

БЕЗЕНЧУК. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 18 октября, в Безенчукском районе Самарской области в ДТП пострадали четыре человека.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В 15:20 34-летняя водитель Lada Granta на 57 км трассы Самара — Волгоград не уступила дорогу и столкнулась с Lada Priora под управлением 23-летнего парня. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В аварии пострадали четыре человека. 64-летнюю пассажирку Lada Granta и 28-летнего пассажира Lada Priora госпитализировали. Женщине, управлявшей Lada Granta, и 21-летнему пассажиру Lada Priora госпитализация не потребовалась.

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