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ДТП Происшествия

В Самаре на ул. Батайской ВАЗ сбил ребенка

САМАРА. 20 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 19 октября, в Красноглинском районе на ул. Батайской под колеса автомобиля попал восьмилетний пешеход, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительным данным полицейских, ДТП произошло в 17:25, когда возвращавшийся из музыкальной школы ребенок пересекал проезжую часть в неустановленном для этого месте, в зоне видимости пешеходного перехода.

В результате происшедшего мальчик получил травмы. Он самостоятельно обратился в лечебное учреждение и был госпитализирован. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области уточняют, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.

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