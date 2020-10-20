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ДТП Происшествия

В Тольятти водитель, устроившая массовое ДТП, сбила пешехода

ТОЛЬЯТТИ. 20 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 19 октября, в 10:50 в Центральном районе Тольятти 22-летняя водитель автомобиля Ford Focus, получившая права 29 августа этого года, сбила пешехода, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области

При начале движения в жилой зоне она не убедилась в безопасности маневра и наехала на 45-летнего пешехода. Затем иномарка продолжила движение и врезалась в припаркованный автомобиль Lada Kalina, который от удара продвинулся и ударился в припаркованный автомобиль Lada Vesta, а он уже столкнулся с припаркованным автомобилем Lada Priora.

В результате аварии пешеход пострадал и ему было назначено амбулаторное лечение.

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