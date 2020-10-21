В Самаре в ДТП попала бригада "скорой", перевозившая роженицу

В среду, 21 октября, полицейские продолжают проверку по факту ДТП на Московском шоссе, при котором в машину скорой помощи на перекрестке врезался легковой автомобиль, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Свидетелями случившейся на днях аварии оказались возвращавшиеся домой с дежурства сотрудники третьей роты патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Самаре, младшие сержанты полиции Хусейн Ахмедов и Игорь Терентьев.

Моментально сориентировавшись, полицейские оказали помощь участникам аварии. Как выяснилось, врачи попавшей в ДТП "скорой" перевозили в роддом беременную женщину.

Когда водитель и пассажиры покинули медицинскую машину, Хусейн Ахмедов заглушил ее двигатель и снял клеммы с аккумуляторной батареи, чтобы предотвратить возможное возгорание.

После этого, соблюдая все меры предосторожности, стражи правопорядка помогли фельдшеру и роженице сесть в автомобиль Хусейна Ахмедова и в считанные минуты привезли их в областной перинатальный центр Самарской областной клинической больницы имени В. Д. Середавина.

Убедившись, что будущая мама находится в надежных руках врачей, сотрудники патрульно-постовой службы полиции вернулись к месту ДТП для оказания помощи водителям.

"Благодаря слаженной работе сотрудников полиции и вовремя оказанной помощи жизнь и здоровье будущей мамы и ее малыша оказались вне опасности", — сообщают в пресс-службе областного полицейского главка.

По окончании проверки по факту ДТП будет принято процессуальное решение.