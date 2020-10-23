В Сызранском районе столкнулись три автомобиля, погиб человек

В четверг, 22 октября, на трассе М-5 поворот на пос. Варламова в Сызранском районе произошло ДТП с участием трех автомобилей, сообщает ПСС по Самарской области.

В результате происшедшего погиб один человек. Водитель автомобиля ЗИЛ получил травмы не совместимые с жизнью. Помощь спасателей требовалась для извлечения погибшего из аварийного автомобиля.

В 11:58 для ликвидации последствий ДТП был направлен поисково-спасательный отряд г. Сызрань. После осмотра места происшествия следственной группой спасатели приступили к деблокированию водителя автомобиля ЗИЛ. Используя гидроинструмент, спасатели разрезали кабину грузовика и извлекли водителя. В 13:24 спасательные работы были окончены.