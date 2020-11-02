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ДТП Происшествия

В Тольятти водитель Mercedes сбила двух пешеходов на переходе

ТОЛЬЯТТИ. 2 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 30 октября, в Тольятти 59-летняя женщина за рулем автомобиля Mercedes-Benz в 18:40 на ул. Александра Матросова у дома № 70 сбила двух пешеходов: 71-летнего мужчину и 56-летнюю женщину, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В результате ДТП оба пешехода пострадали и были госпитализированы.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка, по окончании которой будет принято соответствующее решение.

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