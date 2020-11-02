В центре Самары на переходе под колесами иномарки пострадала женщина

В воскресенье, 1 ноября, в 13:30 в Самарском районе 52-летний водитель автомобиля Vortex сбил напротив дома № 59 по ул. Пионерской 43-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Как уточнили в областной полиции, пешеход при ДТП получила телесные повреждения. Ее доставили на "скорой" в лечебное учреждение, где ей было назначено амбулаторное лечение.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка, все обстоятельства случившегося устанавливаются.