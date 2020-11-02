16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В центре Самары на переходе под колесами иномарки пострадала женщина В Тольятти водитель Mercedes сбила двух пешеходов на переходе Под Самарой в ДТП пострадал водитель иномарки и погиб его пассажир В Тольятти KIA врезалась в столб, есть пострадавший Под Сызранью погиб водитель "десятки"

ДТП Происшествия

В центре Самары на переходе под колесами иномарки пострадала женщина

САМАРА. 2 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 134
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 1 ноября, в 13:30 в Самарском районе 52-летний водитель автомобиля Vortex сбил напротив дома № 59 по ул. Пионерской 43-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Как уточнили в областной полиции, пешеход при ДТП получила телесные повреждения. Ее доставили на "скорой" в лечебное учреждение, где ей было назначено амбулаторное лечение.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка, все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6