В ДТП с пьяным водителем в Самарской области пострадали четыре человека

В субботу, 31 октября, в Нефтегорском районе Самарской области произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии автоинспекторов, в 19:40 56-летний нетрезвый водитель Ford Kuga, ехавший со стороны с. Покровка в направлении с. Утевка, не выбрал безопасную дистанцию и врезался в ехавший впереди Chevrolet Niva под управлением 21-летней девушки.

В аварии пострадали водитель Chevrolet Niva и три ее пассажирки 18 и 16 лет. Автомобилистке назначено амбулаторное лечение, ее пассажирки госпитализированы.

По факту ДТП ведется проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.