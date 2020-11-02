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ДТП Происшествия

В ДТП с пьяным водителем в Самарской области пострадали четыре человека

НЕФТЕГОРСК. 2 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 31 октября, в Нефтегорском районе Самарской области произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительной версии автоинспекторов, в 19:40 56-летний нетрезвый водитель Ford Kuga, ехавший со стороны с. Покровка в направлении с. Утевка, не выбрал безопасную дистанцию и врезался в ехавший впереди Chevrolet Niva под управлением 21-летней девушки.

В аварии пострадали водитель Chevrolet Niva и три ее пассажирки 18 и 16 лет. Автомобилистке назначено амбулаторное лечение, ее пассажирки госпитализированы.

По факту ДТП ведется проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.

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