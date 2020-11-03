Два человека пострадали в ДТП с пьяным водителем в Похвистневском районе

В понедельник, 2 ноября, нетрезвый водитель устроил ДТП в Похвистневском районе Самарской области.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, в 20:10 25-летний водитель ВАЗ-2193 на трассе Самара — Бугуруслан выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-21120 под управлением 25-летнего мужчины.

В аварии пострадали водитель ВАЗ-2193 и 21-летняя пассажирка "двенадцатой". Госпитализация им не потребовалась.

По данным ГИБДД, водитель "девятки" был нетрезв, кроме того, он не имел водительских прав.