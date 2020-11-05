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ДТП Происшествия

В Сергиевском районе под колесами Lada пострадал пешеход

СЕРГИЕВСК. 5 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 4 ноября, в 18:30 в п. Сургут Сергиевского района 55-летний водитель Lada Granta сбил 57-летнего пешехода, который двигался по правой стороне проезжей части в попутном направлении, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В среду, 4 ноября, в 18:30 в п. Сургут Сергиевского района 55-летний водитель Lada Granta сбил 57-летнего пешехода, который двигался по правой стороне проезжей части в попутном направлении, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. 

В результате ДТП телесные повреждения получил пешеход, он был госпитализирован.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель находился в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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