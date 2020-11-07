Под Самарой водитель кроссового мотоцикла упал в овраг и погиб

В пятницу, 6 ноября, в Кинель-Черкасском погиб мотоциклист, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в 17:00 31-летний житель с. Кротовка, не имеющий водительских прав, ехал без шлема на кроссовом мотоцикле Motoland XR125 без номеров по полю в направлении с. Большая Малышевка. Примерно в 400 м от с. Кротовка он не справился с управлением, и мотоцикл опрокинулся в овраг.

Водитель скончался на месте.

В пресс-службе областного ГУ МВД отмечают, что по факту случившегося ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.