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ДТП Происшествия

В Самаре скончался пешеход, попавший под машину на переходе

САМАРА. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 10 ноября, в Железнодорожном районе Самары 22-летний водитель автомобиля Lada Granta с госномером Ульяновской области в 15:30 на ул. Авиационной у дома № 1"а" не уступил дорогу 68-летнему пешеходу, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу и сбил его, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения. Его доставили на "скорой" в лечебное учреждение, где он скончался.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области отмечают, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.

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