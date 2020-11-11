В Самаре скончался пешеход, попавший под машину на переходе

Во вторник, 10 ноября, в Железнодорожном районе Самары 22-летний водитель автомобиля Lada Granta с госномером Ульяновской области в 15:30 на ул. Авиационной у дома № 1"а" не уступил дорогу 68-летнему пешеходу, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу и сбил его, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения. Его доставили на "скорой" в лечебное учреждение, где он скончался.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области отмечают, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.