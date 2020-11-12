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ДТП Происшествия

В Самаре под колесами Toyota Land Cruiser на переходе пострадал ребенок

САМАРА. 12 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 11 ноября, в Промышленном районе Самары в 17:47 28-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser напротив дома № 100 по пр. Юных Пионеров сбил 12-летнюю девочку, которая шла из магазина вместе с матерью и переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В результате ДТП девочка-пешеход получила телесные повреждения. Ее доставили на "скорой" в лечебное учреждение и госпитализировали.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области уточняют, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.

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