Госпитализирован самарец, попавший под машину на Пугачевском тракте

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Во вторник, 10 ноября, в Куйбышевском районе в 21:30 на Пугачевском тракте 31-летний водитель автомобиля Renault Logan в районе дома № 25 сбил 19-летнего пешехода, который пересекал проезжую части в неустановленном месте, но в зоне видимости пешеходного перехода, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области