Госпитализирован самарец, попавший под машину на Пугачевском тракте

Во вторник, 10 ноября, в Куйбышевском районе в 21:30 на Пугачевском тракте 31-летний водитель автомобиля Renault Logan в районе дома № 25 сбил 19-летнего пешехода, который пересекал проезжую части в неустановленном месте, но в зоне видимости пешеходного перехода, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, был доставлен на "скорой" в медучреждение и госпитализирован.
Сейчас по факту ДТП проводится проверка, все обстоятельства случившегося устанавливаются.