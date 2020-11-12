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ДТП Происшествия

Госпитализирован самарец, попавший под машину на Пугачевском тракте

САМАРА. 12 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 10 ноября, в Куйбышевском районе в 21:30 на Пугачевском тракте 31-летний водитель автомобиля Renault Logan в районе дома № 25 сбил 19-летнего пешехода, который пересекал проезжую части в неустановленном месте, но в зоне видимости пешеходного перехода, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, был доставлен на "скорой" в медучреждение и госпитализирован.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка, все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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