В самарском п. Запанской под колесами иномарки на переходе пострадал пешеход

В четверг, 12 ноября, в Железнодорожном районе Самары в 17:40 65-летний водитель автомобиля Toyota Camry напротив дома № 168 по ул. Неверова сбил 25-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был доставлен на "скорой" в лечебное учреждение, где ему назначили амбулаторное лечение.

Сейчас по факту случившегося полицейские проводят проверку, по окончании которой будет принято соответствующее решение.