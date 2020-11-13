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ДТП Происшествия

В самарском п. Запанской под колесами иномарки на переходе пострадал пешеход

САМАРА. 13 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 12 ноября, в Железнодорожном районе Самары в 17:40 65-летний водитель автомобиля Toyota Camry напротив дома № 168 по ул. Неверова сбил 25-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был доставлен на "скорой" в лечебное учреждение, где ему назначили амбулаторное лечение.

Сейчас по факту случившегося полицейские проводят проверку, по окончании которой будет принято соответствующее решение.

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