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ДТП Происшествия

Женщина и ребенок пострадали в ДТП на Обводном шоссе в Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 16 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 15 ноября, в Тольятти в ДТП попал 58-летний водитель Lada Vesta. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительным данным, в 12:35 автомобилист, поворачивая налево на перекрестке Обводного и Хрящевского шоссе, не уступил дорогу и столкнулся со встречной Lada Vesta с номером Ульяновской области под управлением 28-летнего мужчины.

В аварии пострадали два человека: 56-летняя пассажирка предполагаемого нарушителя ПДД, ее госпитализировали, и трехлетний ребенок, находившийся в автомобиле с ульяновским номером.

По факту ДТП ведется проверка, обстоятельства случившегося устанавливают.

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