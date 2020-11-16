Женщина и ребенок пострадали в ДТП на Обводном шоссе в Тольятти

В воскресенье, 15 ноября, в Тольятти в ДТП попал 58-летний водитель Lada Vesta. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным, в 12:35 автомобилист, поворачивая налево на перекрестке Обводного и Хрящевского шоссе, не уступил дорогу и столкнулся со встречной Lada Vesta с номером Ульяновской области под управлением 28-летнего мужчины.

В аварии пострадали два человека: 56-летняя пассажирка предполагаемого нарушителя ПДД, ее госпитализировали, и трехлетний ребенок, находившийся в автомобиле с ульяновским номером.

По факту ДТП ведется проверка, обстоятельства случившегося устанавливают.