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ДТП Происшествия

Подросток пострадал в ДТП с грузовиком и легковушкой на трассе М-5

ИСАКЛЫ. 18 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 17 ноября, в Исаклинском районе столкнулись КамАЗ и легковушка, сообщили в пресс-службе областного полицейского главка.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительной версии автоинспекторов,в 05:30 между 1143 и 1144 км трассы М-5 60-летний водитель грузовика из Костромской области не предоставил преимущество ехавшему по главной дороге автомобилю Kia Rio с госномером Ханты-Мансийского АО (регион 186) и столкнулся с ним.

В результате происшедшего пострадал 17-летний пассажир легковушки, который, бригадой скорой помощи был доставлен в лечебное учреждение а оттуда отпущен домой.

Сейчас полицейские проводят по факту ДТП проверку. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Судя по фотографиям с места происшествия, после столкновения автомобиль Kia Rio горел, на его кузове видны следы термического воздействия. В ГУ МЧС России по Самарской области в свою очередь сообщают, что на место происшествия выезжали трое пожарных из ПСЧ-118, которыми проводились аварийно-спасательные работы.

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