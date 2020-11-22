К началу рабочей недели в регионе потеплеет и пойдет снег

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К вечеру воскресенья, 22 ноября, к границам Самарской области подойдет более теплая и влажная воздушная масса, поэтому в понедельник температурный фон повысится, пройдет небольшой и умеренный снег, сообщает "Приволжское УГМС".