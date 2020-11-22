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Общество

К началу рабочей недели в регионе потеплеет и пойдет снег

САМАРА. 22 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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К вечеру воскресенья, 22 ноября, к границам Самарской области подойдет более теплая и влажная воздушная масса, поэтому в понедельник температурный фон повысится, пройдет небольшой и умеренный снег, сообщает "Приволжское УГМС".

Днем, 22 ноября, синоптики прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха -2…-7 градусов. Местами гололедица.

В ночь на 23 ноября будет облачно. Местами пройдет небольшой снег. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха -6…-11 градусов. Днем сохранится облачная погода, местами ожидается снег. Ветер сохранит направление и скорость. Воздух прогреется до -1…-6 градусов.

Ночью 24 ноября будет облачно. Местами пройдет умеренный снег. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха -4…-9 градусов. Днем также ожидаются умеренные осадки в виде снега. Столбик термометра покажет -1…-6 градусов.

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