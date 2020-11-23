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ДТП Происшествия

В Самаре пешеход пострадал из-за столкновения двух водителей

САМАРА. 23 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 21 ноября в ДТП с двумя автомобилями пострадал пешеход, сообщает областное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В 9:05 57-летний водитель ВАЗ-21104 выезжал с Корсунского переулка на пр. Кирова, не уступил дорогу и столкнулся с Hyundai под управлением 26-летнего мужчины. От удара "десятку" отбросило на 44-летнюю женщину, которая переходила дорогу в не предназначенном для этого месте.

Пешехода госпитализировали с травмами. Также пострадала 59-летняя пассажирка "десятки".

Водитель Hyundai от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения отказался. По факту случившегося ведется проверка.

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