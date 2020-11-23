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ДТП Происшествия

Два человека погибли в ДТП на дороге Самара — Большая Черниговка

САМАРА. 23 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 23 ноября, в Самарской области произошло ДТП с двумя погибшими.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По данным регионального ГУ МВД, в 12:30 на 32 км трассы Самара — Большая Черниговка 37-летний водитель ВАЗ-21150 выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом под управлением 51-летнего мужчины. Грузовик по инерции отбросило на фуру DAF, стоявшую на полосе разгона.

Водитель "пятнадцатой" и его пассажир скончались на месте. Еще одного пассажира легковушки доставили больницу. Также за медицинской помощью обратился водитель КамАЗа.

По факту ДТП сотрудники полиции ведут проверку.

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