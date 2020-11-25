С пользой для кошелька: как выжать "максимум" из зарплатной карты

Представьте, что вы устраиваетесь на новую работу. А это значит, что, скорее всего, вам выдадут банковскую карту для перечисления на нее заработной платы. А, возможно, у вас уже есть нескольких подобных карт, притом разных банков и платежных систем. Вместе с Росбанком и директором территориального офиса Самарский Константином Балдуевым расскажем, как сделать зарплатную карту универсальным инструментом, который не только удобен в использовании, но и позволяет получить потребительский кредит или ипотеку по сниженной ставке.

Что такое ИЗК

Индивидуальная зарплатная карта - это бесплатный, удобный, выгодный банковский продукт.

Сегодня обладателем индивидуальной зарплатной карты (ИЗК) может стать любой клиент, оформивший соответствующий пакет банковских услуг Росбанка и получающий заработную плату на свой счет.

Имея индивидуальную зарплатную карту #МожноВСЁ, вы получаете все привилегии и льготы зарплатного клиента - специальные условия по кредитам, включая ипотеку, повышенную ставку по сберегательному #МожноСЧЕТу и, конечно, бонусную программу #МожноВСЁ - кешбэк и travel-бонусы в одной карте.

В Росбанке есть два пакетных предложения для индивидуальных зарплатных клиентов. Классический пакет ИЗК предполагает поступление денежных средств от организации, в которой вы работаете, как от юридического лица. После заказа карты и открытия счета вам останется сделать несколько шагов: заполнить заявление на перечисление заработной платы, размещенное на сайте Росбанка, или получить его в распечатанном виде в банковском офисе при открытии счета; передать заявление в бухгалтерию организации-работодателя для перечисления заработной платы.

В случае, если с бухгалтерией у вас возникли разногласия, воспользуйтесь пакетом "ИЗК LIGHT" и (все просто!) вы сможете сами переводить себе зарплату на карту Росбанка. После получения карты и открытия счета вам всего лишь нужно ежемесячно переводить от 25 тыс. рублей безналичным способом, к примеру, с карты другого банка. Это легко сделать через РОСБАНК Онлайн - переводы на карту Росбанка с карт других банков проводятся без комиссии.

Долой "зарплатное рабство"

И немного правовой информации. Не все знают, что вовсе не обязательно пользоваться той индивидуальной зарплатной картой, которую вам предлагают по умолчанию в компании. Раньше ситуация с зарплатным банком была безвыходной, что работодатель выбрал - с тем и жить. Но с 2014 г. можно попросить работодателя перечислять деньги в тот банк и на ту карту, которые вам удобны.

Согласно статье 136 Трудового кодекса РФ, вы сами можете выбрать банк, куда будет приходить зарплата. Для этого минимум за пять рабочих дней до получения заработка напишите заявление, где укажите новые реквизиты. Подпишите документ у руководителя и главного бухгалтера. Новые данные будут внесены в трудовой договор, и с вами заключат дополнительное соглашение.

Получите ваши деньги

Большинство из нас пользуются сразу несколькими пластиковыми картами. Но зачастую удобнее иметь универсальную на все случаи жизни - и для хранения денег, и для получения кешбэка, и для использования за границей. Найти карту, максимально приближенную к идеалу, возможно.

Так, индивидуальная зарплатная карта Росбанка предполагает бесплатные банковские услуги и обслуживание. Офис банка посещать часто не придется, так как все вопросы можно решить дистанционно - через современный банковский сервис РОСБАНК Онлайн.

И дополнительная выгода: индивидуальная зарплатная карта Росбанка позволяет получать до 10% кешбэка или копить Travel-бонусы.

Это тот случай, когда индивидуальная зарплатная карта не только надежна, но и работает на вас и ваш кошелек!

Подать заявку на индивидуальную зарплатную карту Росбанка можно здесь: rosbank.ru/zarplata-v-banke/