В Кинельском районе из-за смертельного ДТП перекрыли трассу

В среду, 25 ноября, около 20:45 в районе 48 км автодороги М5 "Урал" (подъезд к Оренбургу) в Кинельском районе столкнулись две фуры, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным, водитель автомобиля Volvo в составе с прицепом ехал со стороны Самары в направлении Оренбурга. В условиях снегопада он допустил занос прицепа, тот выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volvo в составе с полуприцепом. Управлявший второй фурой 51-летний мужчина скончался.

Из-за аварии движение транспорта по данному участку автодороги оказалось заблокированным. Около часа понадобилось, чтобы освободить одну полосу дороги. До настоящего времени сотрудники полиции организовывают реверсивное движение для беспрепятственного проезда других автомашин.

Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. По данному факту сотрудники полиции проведут проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.