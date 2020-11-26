16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре под колесами автобуса погиб пешеход Движение транспорта в Кинельском районе, где столкнулись две фуры, восстановлено В Кинельском районе из-за смертельного ДТП перекрыли трассу На Московском шоссе в Самаре столкнулись пять автомобилей Водителя вставшего на дыбы КамАЗа эвакуировали с помощью пожарной автолестницы

ДТП Происшествия

В Кинельском районе из-за смертельного ДТП перекрыли трассу

КИНЕЛЬ. 26 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 543
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 25 ноября, около 20:45 в районе 48 км автодороги М5 "Урал" (подъезд к Оренбургу) в Кинельском районе столкнулись две фуры, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительным данным, водитель автомобиля Volvo в составе с прицепом ехал со стороны Самары в направлении Оренбурга. В условиях снегопада он допустил занос прицепа, тот выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volvo в составе с полуприцепом. Управлявший второй фурой 51-летний мужчина скончался.

Из-за аварии движение транспорта по данному участку автодороги оказалось заблокированным. Около часа понадобилось, чтобы освободить одну полосу дороги. До настоящего времени сотрудники полиции организовывают реверсивное движение для беспрепятственного проезда других автомашин.

Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. По данному факту сотрудники полиции проведут проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6