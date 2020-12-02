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ДТП Происшествия

Три автомобиля столкнулись на ул. Победы в Самаре

САМАРА. 2 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 1 декабря, в Самаре столкнулись три автомобиля, сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В 18:00 26-летний водитель Renault на пересечении ул. Победы и ул. А. Матросова, поворачивая налево, не уступил дорогу и столкнулся со встречным Hyundai под управлением 34-летнего мужчины. От удара Hyundai отбросило влево на Chevrolet, за рулем которого был 56-летний водитель.

В аварии пострадали трое: водители Hyundai и Chevrolet, а также 12-летняя пассажирка Chevrolet. Девочку госпитализировали.

По факту ДТП сотрудники полиции ведут проверку.

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