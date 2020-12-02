Три автомобиля столкнулись на ул. Победы в Самаре

Во вторник, 1 декабря, в Самаре столкнулись три автомобиля, сообщает региональное ГУ МВД.

В 18:00 26-летний водитель Renault на пересечении ул. Победы и ул. А. Матросова, поворачивая налево, не уступил дорогу и столкнулся со встречным Hyundai под управлением 34-летнего мужчины. От удара Hyundai отбросило влево на Chevrolet, за рулем которого был 56-летний водитель.

В аварии пострадали трое: водители Hyundai и Chevrolet, а также 12-летняя пассажирка Chevrolet. Девочку госпитализировали.

По факту ДТП сотрудники полиции ведут проверку.