16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Три человека пострадали в легковушке, врезавшейся в светофор в Тольятти Делом о смертельном ДТП с участием полицейского попросили заняться Александра Хинштейна Три человека погибли в ДТП с возгоранием грузовиков под Самарой В Самаре КамАЗ "повис" на проводах Два человека погибли при ДТП на трассе "Нефтегорск - Борское"

ДТП Происшествия

Три человека пострадали в легковушке, врезавшейся в светофор в Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 3 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 48
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 2 декабря, в Комсомольском районе Тольятти в ДТП попала 19-летняя водитель, получившая права в июне 2020 года. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительным данным полицейских, в 14:10 в районе дома № 22 по ул. Гидротехнической она нарушила правила расположения транспорта на проезжей части и врезалась в стойку светофора.

В аварии пострадала сама водитель, а также ее пассажиры 20 и 23 лет. Всем им назначено амбулаторное лечение.

В пресс-службе областного ГУ МВД уточняют, что по факту ДТП ведется проверка, и призывают водителей соблюдать ПДД и учитывать погодные условия.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3