Три человека пострадали в легковушке, врезавшейся в светофор в Тольятти

В среду, 2 декабря, в Комсомольском районе Тольятти в ДТП попала 19-летняя водитель, получившая права в июне 2020 года. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в 14:10 в районе дома № 22 по ул. Гидротехнической она нарушила правила расположения транспорта на проезжей части и врезалась в стойку светофора.

В аварии пострадала сама водитель, а также ее пассажиры 20 и 23 лет. Всем им назначено амбулаторное лечение.

В пресс-службе областного ГУ МВД уточняют, что по факту ДТП ведется проверка, и призывают водителей соблюдать ПДД и учитывать погодные условия.